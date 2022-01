Impfzertifikate: ABDA schlägt Vergütungsplus wegen des Prüfaufwands vor

Außerdem äußert sich die ABDA erneut zu den Plänen des BMG, die Coronavirus-Testverordnung dahingehend zu ändern, dass Apotheken künftig 30 Euro für PoC-PCR-Tests erhalten sollen. Einen solchen Vorstoß hatte es schon einmal gegeben, er war aber bei der letzten Änderung der Testverordnung doch noch nicht umgesetzt worden. Schon damals hatte die ABDA angemerkt, dass die vorgesehene Vergütung in Höhe von 30 Euro deutlich zu niedrig kalkuliert sei – und das tut sie jetzt wieder. Allein die erforderlichen Verbrauchsmaterialien pro Test kosteten nach überschlägiger Recherche bei marktüblichen Anbietern etwa 35 Euro, heißt es in der Stellungnahme. Hinzu kämen noch die Kosten für die PCR-Testgeräte (Kauf oder Miete) sowie der administrative und personelle Aufwand für die Testdurchführung. Nicht ohne Grund würden ärztlicherseits für Selbstzahler momentan für PCR-Testungen regelmäßig Preise von über 70 Euro aufgerufen. Für 30 Euro, so die ABDA, werden die Apotheken die Testungen nicht anbieten können.

Ob das BMG die Anmerkungen der ABDA oder anderer Verbände, die die Chance zur Stellungnahme genutzt haben, aufgreift, bleibt abzuwarten. Es ist damit zu rechnen, dass die endgültige Fassung der Verordnung in diesen Tagen im Bundesanzeiger veröffentlicht wird und dann am kommenden Tag in Kraft tritt.