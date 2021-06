„Klare Informationen wären schön gewesen“

Was die Belehrung der Kunden betrifft, verweist Douglas auf die Begründung zur Änderung des § 22 IfSG, wo zu lesen ist: „Die Durchführung der Überprüfung, die ordnungsgemäße Belehrung und die Ausstellung des Impfzertifikats sind zu dokumentieren“. Douglas meint: „Nicht zuletzt aufgrund der unerfreulichen Entwicklung im Zusammenhang mit den Testzentren halten wir es für erforderlich, diesen Passus aus der Gesetzesbegründung ernst zu nehmen“. Die Empfehlung seiner Kanzlei lautet daher, dass sich die Apotheke die ordnungsgemäße Belehrung durch den Kunden bestätigen lässt, was dann aber auch zugleich bedeutet, dass diese Bestätigung eine Verarbeitung personenbezogener Daten in Form der Speicherung derselben beinhaltet.

Der Verweis auf die Begründung klingt nachvollziehbar. Aber es gab durchaus schon Fälle, in denen Gerichte urteilten, der Wortlaut des Gesetzes selbst müsse hinreichend bestimmt sein – ein Verweis auf die Begründung genüge nicht. DAZ.online hat sich daher mit der Frage, was die Apotheke dokumentieren darf, um nachweisen zu können, dass sie ihren Prüfpflichten nach § 22 Abs. 5 Satz 2 IfSG hinreichend nachgekommen ist, an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) gewandt. Doch dort hieß es, man könne die Frage nicht beantworten. „Der Bundesgesetzgeber hat nicht klar beschrieben, welchen Umfang die Dokumentation haben soll“, so ein Pressesprecher. Die Frage sei daher an das Bundesgesundheitsministerium (BMG) zu richten. Zudem verwies der BfDI-Sprecher auf die Landesbeauftragten für den Datenschutz, die für Aufsicht der Apotheken zuständig seien.