Es gibt doch keine Honorarerhöhung für PoC-NAT-Tests durch Apotheken – in der Änderungsverordnung zur TestV, die am heutigen Freitagnachmittag im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde und somit morgen in Kraft tritt, ist dieser Part aus den Entwürfen überraschenderweise nicht mehr zu finden. Somit bleibt diesbezüglich alles beim Alten: Apotheken können 30 Euro für die PoC-NAT-Tests bei Anspruchsberechtigten nach TestV abrechnen.