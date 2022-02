Vergangene Woche hat das BMG einen Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Coronavirus-Testverordnung vorgelegt. Unter anderem soll die Vergütung für PoC-NAT-Tests von 30 Euro auf 43,56 Euro angehoben werden. In einer Stellungnahme regt die ABDA jetzt an, klarzustellen, dass es sich dabei – wie bei allen anderen in § 9 TestV geregelten Vergütungen – um Netto-Beträge handelt. Außerdem beschwert sich die Standesvertretung über die kurze Frist zur Stellungnahme.