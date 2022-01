Apotheke soll zum Drehkreuz im Gesundheitswesen werden

Das Perspektivpapier 2030 wurde im September 2014 vom Deutschen Apothekertag in München mit großer Mehrheit verabschiedet. Seither ist viel geschehen. Einschneidende Ereignisse waren insbesondere das EuGH-Urteil vom 19. Oktober 2016, durch das die EU-Versender gestärkt wurden, sowie die seit nunmehr fast zwei Jahren anhaltende Corona-Pandemie. Zudem ist die Digitalisierung im Gesundheitswesen deutlich fortgeschritten und der Klimaschutz hat erheblich an Bedeutung gewonnen. Dies alles hat die am heutigen Donnerstag von einer außerordentlichen ABDA-Mitgliederversammlung verabschiedete aktualisierte und ergänzte Version mit dem Titel „APOTHEKE 2030 – Perspektiven zur pharmazeutischen Versorgung in Deutschland (2.0)“ beeinflusst.