Münchener Apotheker entwickelt Nahrungsergänzungsmittel

Apotheker Berthold Pohl, Inhaber der Max-Weber-Platz-Apotheke im Herzen von München, ist ein eher umtriebiger Kollege. Schon mehrfach hat er mit selbst entwickelten Rezepturen und ähnlichem auf sich aufmerksam gemacht. So hat er sich Gedanken über eine alternative Prüfvorschrift für Cannabisextrakt gemacht, weil die bestehende in seinen Augen nicht wirklich funktioniert und aufgrund der teuren Referenzsubstanzen unter Umständen für den niedergelassenen Apotheker ein Verlustgeschäft darstellt. Außerdem hat er vor einiger Zeit eine Camouflage-Kapsel entwickelt, um bitter schmeckende Wirkstoffe zu maskieren – sie hat einen Mantel aus Schokolade, der mit unterschiedlichen Arzneistoffen beladen werden kann. Zuletzt hat er mit der „Hamburger Lösung“, Kosmetikum zur Anwendung in der Mundhöhle nach HNO-ärztlicher Rezeptur, ein Produkt bis zur Marktreife gebracht. Pohl vermarktet es über sein eigenes Unternehmen Lighthouse Pharma.