Lutein / Zeaxanthin statt Beta-Carotin bei AMD: wirksam und sicher

Am Ende der fünfjährigen klinischen ARED-2-Studie wurden die überlebenden Teilnehmer eingeladen, an einer weiterführenden langfristigen Nachfolgestudie zur Bewertung des Zehn-Jahres-Risikos für die Entwicklung von Lungenkrebs und später AMD teilzunehmen. Hierbei handelte es sich um eine multizentrische, epidemiologische Fünf-Jahres-Follow-up-Studie der ARED-2-Kohorte, die 3882 Teilnehmer (6351 Augen) mit einem mittleren Ausgangsalter von 72,0 Jahren umfasste. Die Nachfolgestudie wurde vom 1. Dezember 2012 bis zum 31. Dezember 2018 durchgeführt und schloss Teilnehmer mit bilateraler oder unilateraler intermediärer AMD in die Analyse ein.

In der Nachfolgestudie erhielten alle Teilnehmer ARED-2-Präparate mit Lutein/Zeaxanthin, den Vitaminen C und E sowie Zink und Kupfer. Da die DHA/EPA-Komponenten nicht in die ARED-2-Rezeptur aufgenommen wurden, wurden diese in der Follow-up-Studie nicht angeboten.

Die Teilnehmer wurden alle sechs Monate telefonisch kontaktiert, um die Daten insbesondere zu einer neuen Lungenkrebsdiagnose, einer Augenuntersuchung, dem Auftreten einer späten AMD einschließlich der Zahl der intravitrealen Injektionen zur Therapie einer neovaskulären AMD für weitere fünf Jahre zu erfassen. Diese Erfassung schloss auch unerwünschte Ereignisse ein.

Die Analysen des Fortschreitens der AMD und der Entwicklung von Lungenkrebs wurden mithilfe der proportionalen Hazard-Regression bzw. der logistischen Regression durchgeführt. Die Daten wurden von November 2019 bis März 2022 ausgewertet. Die Lungenkrebsanalysen konzentrierten sich auf die sekundäre Randomisierung auf Beta-Carotin im Vergleich zu keinem Beta-Carotin und die primäre Randomisierung von Lutein/Zeaxanthin im Vergleich zu keinem Lutein/Zeaxanthin.

Am Ende der ARED-2-Follow-up-­Studie war von 117 Teilnehmern (2,7%) bekannt, dass sie Lungenkrebs entwickelt hatten. Erwartungsgemäß wiesen die derzeitigen und ehemaligen Raucher höhere Lungenkrebsraten auf als die Nichtraucher. Von denjenigen, die nach dem Zufallsprinzip Beta-­Carotin erhielten, entwickelten sechs von 637 Nichtrauchern (0,94%) und 32 von 711 ehemaligen Rauchern (4,5%) Lungenkrebs, während von denjenigen, die nach dem Zufallsprinzip kein Beta-Carotin erhielten, vier von 606 Nichtrauchern (0,66%) und 17 von 735 ehemaligen Rauchern (2,3%) Lungenkrebs entwickelten.

Die Auswertung der Haupteffekte für Lutein/Zeaxanthin ergab zwischen denjenigen, die Lutein/Zeaxanthin erhielten, und denjenigen, die kein Lutein/Zeaxanthin erhielten, eine Hazard Ratio (HR) von 0,91 (95%-KI: 0,84 bis 0,99; p = 0,02) für das Fortschreiten der späten AMD nach zehn Jahren. Die Kaplan-Meier-Wahrscheinlichkeit, nach zehn Jahren eine späte AMD zu entwickeln, lag bei 47,9% für diejenigen, die Lutein/Zeaxanthin einnahmen, und bei 49,0% für diejenigen, die kein Lutein/Zeaxanthin einnahmen.

Wurde der Vergleich zwischen Lutein/Zeaxanthin und keinem Lutein/Zeaxanthin auf diejenigen beschränkt, die in den sekundären Studien Beta-Carotin erhielten, betrug die HR nach 10 Jahren 0,80 (95%-KI: 0,68 bis 0,92; p = 0,002).

In einer Analyse der Subgruppen ergab ein direkter Vergleich zwischen denjenigen, die nach dem Zufallsprinzip nur Lutein/Zeaxanthin erhielten, und denjenigen, die nach dem Zufallsprinzip nur Beta-Carotin erhielten, bei 2057 Augen (1260 Teilnehmer) eine HR von 0,85 (95%-KI: 0,73 bis 0,98; p = 0,02), die Lutein/Zeaxanthin gegenüber Beta-Carotin bevorzugte. Ein Test der Wechselwirkungen zwischen Lutein/Zeaxanthin und Beta-Carotin war statistisch nicht signifikant. Die Kaplan-Meier-Wahrscheinlichkeit, nach zehn Jahren eine späte AMD zu entwickeln, lag bei 52,2% für Beta-Carotin und 49,5% für Lutein/Zeaxanthin.

Die Ergebnisse der epidemiologischen Nachfolgestudie der AREDS-2-Kohorte deuten auf eine positive Assoziation von Lutein/Zeaxanthin für den gesamten Studienzeitraum hin. Alle Informationen, sowohl die klinischen Ergebnisse zu Lungenkrebs und AMD als auch die Laborergebnisse, sprechen für die Verwendung von Lutein/Zeaxanthin als Ersatz für Beta-Carotin in einem Nahrungsergänzungsmittel zur Verlangsamung des Fortschreitens der AMD bei Patienten mit intermediärer AMD oder später AMD an einem Auge. Zudem konnte belegt werden, dass es sich um ein sicheres Nahrungsergänzungsmittel handelt.

Mit Lutein/Zeaxanthin kein erhöhtes Lungenkrebsrisiko

Bei der Verwendung von Lutein/Zeaxanthin konnte kein statistisch signifikant erhöhtes Lungenkrebsrisiko festgestellt werden, während Beta-­Carotin bei ehemaligen Rauchern sein fast doppelt so hohes Lungenkrebsrisiko beibehielt. Im Vergleich zu Beta-­Carotin hatte Lutein/Zeaxanthin einen potenziell positiven Einfluss auf die späte AMD-Progression.

Dies könnte Augenärzten, die Patienten mit intermediärer AMD oder später AMD an einem Auge behandeln, die Gewissheit geben, dass das AREDS-2-Supplement sicher und wirksam ist, auch bei langfristiger Anwendung. |