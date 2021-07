Hierzulande denken wir bei Algen spontan an eher lästige, unkrautartige Wasserpflanzen auf Gewässern oder in Aquarien. Im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme fällt uns das Sushi-typische, schwarze Nori-Blatt ein, das von einer essbaren asiatischen Meeresalge stammt. In der Alternativmedizin behaupten sich seit Jahrzehnten Chlorella- und Spirulina-Präparate, die aus Mikroalgen gewonnen und als Nahrungsergänzungsmittel vertrieben werden. Weniger bewusst ist uns, dass ca. 70 Prozent der industriell hergestellten Lebensmittel aus Algen extrahierte Emulgatoren oder Alginate enthalten. Viele weitere essbare Algen und Algenprodukte befinden sich auf dem Markt. Wie kann man da den Überblick behalten?