Die Lieferengpässe haben der Rezeptur in der Apotheke einen ganz neuen Stellenwert verschafft. Plötzlich spielt die Eigenherstellung in vielen Apotheken wieder eine viel größere Rolle und zwar weit über Dermatika hinaus. Back to the Roots sozusagen.

Die Literatur hält zahlreiche Vorschriften bereit und die Sammlung wächst stetig. Doch was tun, wenn es mal nichts passendes gibt? Selber machen! So lautet zumindest die Devise von Apotheker Dr. Berthold Pohl aus München. Er hat beispielweise im Herbst 2022 als Amoxicillin-Säfte knapp waren, gemeinsam mit seinem Laborleiter eine genießbare Rezeptur aus Tabletten entwickelt.

Für Berthold Pohl, der gemeinsam mit seiner Frau die Max-Weber-Platz Apotheke in der Münchener Innenstadt betreibt, ist es selbstverständlich, die Engpässe mit Rezepturen zu überbrücken. Behauptungen aus der Politik, Apotheken würden zu wenig Rezepturen herstellen, ärgern ihn. „Das weisen wir grundsätzlich zurück und empfinden es als Unverschämtheit“, so Pohl.

Grundsätzlich sieht er wie alle Kollegen das Problem in der deutlich stärkeren Nachfrage nach Rezepturen aufgrund des Mangels an notwendigen Fertigarzneimitteln bei gleichzeitig angespannter Personaldecke. In solchen Situationen pragmatische Lösungen zum Wohle des Patienten zu suchen und zu finden, halten er und sein Team aber für die Kernkompetenz einer öffentlichen Apotheke.

Wie man Schritt für Schritt vom Lieferengpass zum Rezepturarzneimittel kommt, erläutert er im Rahmen seines Vortrags auf der INTERPHARM.