Was Apothekenpersonal zu HIV-Tests für zu Hause wissen sollte

HIV-Tests werden in Deutschland durch Arztpraxen, Gesundheitsämter oder Beratungsstellen der Deutschen AIDS-Hilfe angeboten. Zudem gibt es seit 2018 HIV-Selbsttests, die in Apotheken und Drogerien erworben werden können.

Die freie Verfügbarkeit von HIV-Selbsttests sollte die Hemmschwelle zur Durchführung eines Tests senken und so mehr Menschen eine frühe Diagnose und damit eine Behandlung ermöglichen. Prinzipiell bringt ein solcher Test natürlich Klarheit und Gewissheit für jeden Menschen. Es kann sich also jeder untersuchen lassen bzw. in Zukunft auch selbst testen. Das gilt vor allem für jeden, der Grund zur Annahme hat, einem Risiko bezüglich einer HIV-Infektion ausgesetzt gewesen zu sein. Es gibt außerdem Risikogruppen von Personen, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer HIV-Infektion erhöht und somit regelmäßiges Testen umso ratsamer ist. Dazu zählen unter anderem Männer, die Sex mit Männern haben (MSM), Menschen jeder sexuellen Orientierung, deren Geschlechtspartner häufig wechseln, und Personen, die sich Drogen injizieren.