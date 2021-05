Der 7. Juni wird ein großer Tag! Mein liebes Tagebuch, dann fallen alle Schranken und Hüllen in unserer nationalen Impfkampagne. Am 7. Juni dürfen auch die Privat- und Betriebsärzte gegen COVID-19 impfen und die Priorisierung fällt. Jeder darf zur Impfung antreten in Impfzentren, in Arztpraxen jedweder Art, bei Betriebsarztpraxen – sofern er einen Termin bekommt und sofern es dann ausreichend Impfstoffe gibt. Und daher bittet unser Bundesgesundheitsminister auch weiterhin um Geduld: „Die Aufhebung der Priorisierung bedeutet nicht, dass alle innerhalb weniger Tage einen Termin bekommen.“ Nein, mein liebes Tagebuch, wäre auch zu schön. Aber ich gehe mal davon aus, dass unsere Impfzentren und alle Arztpraxen wirklich alles tun, quasi Tag und Nacht impfen werden, solange es Impfstoff gibt. Und das wird der limitierende Faktor sein, die Impfstofflieferungen. Hoffen wir, dass genug Nachschub kommt. Unsere Apotheken stehen bereit, die Impfstoffe an alle Arztpraxen zu verteilen.