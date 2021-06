Spahn gibt Startschuss für digitalen Corona-Impfnachweis

Der Roll-out der neuen digitale Corona-Impfnachweise startet ab heute schrittweise in Deutschland. Nach einer kurzen Testphase werden sich nun nach und nach Impfzentren, Arztpraxen und Apotheken anschließen, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am heutigen Donnerstag in Berlin sagte. Sowohl der Bundesdatenschutzbeauftragte als auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hätten zugestimmt. Der Minister betonte aber auch: „Nicht alle sind heute oder morgen schon angeschlossen.“ Ein bisschen Geduld sollten die Bürger:innen noch haben. Zielmarke sei aber, dass bis Ende des Monats die „europäisch interoperablen Impfbescheinigungen“ möglichst breit ausgestellt werden können.

Los geht es diese Woche mit in den Impfzentren und Arztpraxen, die die Zertifikate nach der Impfung ausstellen. Die Geimpften erhalten das Zertifikat in Form eines ausgedruckten QR-Codes, den sie dann entweder mit der seit heute bereit stehenden CovPass-App oder aber mit der Corona-Warn-App einlesen können. Das im Smartphone gespeicherte Zertifikat kann dann vorgezeigt werden, wenn der Impfstatus nachgewiesen werden soll, zum Beispiel beim Besuch der Gastronomie oder am Flughafen. Ausgelesen wird es mit der App CovPassCheck, die ebenfalls in den App-Stores zum Herunterladen bereitsteht. Auch die digitalen Nachweise über die Genesung von einer Corona-Infektion oder über einen negativen Corona-Test sollen sich künftig in den Apps anzeigen lassen.