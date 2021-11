Zertifikate-Rückruf: Was ist mit dem Honorar?

Dass in der Apotheke gefälschte Impfdokumente vorgelegt werden, nimmt zu. Denn ohne geimpft oder genesen zu sein, kann man am gesellschaftlichen Leben kaum mehr teilnehmen. In unzähligen Fällen werden die Dokumente von den Kolleg:innen aus dem Verkehr gezogen und die Ausstellung des Zertifikats verweigert. Kommt es aber doch vor, dass auf Basis gefälschter Unterlagen Zertifikate erstellt werden oder wie in dem bekannt gewordenen Münchener Fall in großem Stil illegal die Apotheken-IT genutzt wurde, um gefälschte Zertifikate auszustellen, können diese mittlerweile gesperrt werden. Eine neue Funktion der CWA macht es möglich.

Allerdings werden nicht nur die unrechtmäßig erlangten Zertifikate gesperrt, sondern alle in der jeweiligen Apotheke ausgestellten. Es wird nämlich die entsprechende ID der Apotheke gesperrt und somit alle von dieser ID ausgestellten Zertifikate – auch der Papierausdruck wird dann von der CovPassCheck-App als ungültig ausgewiesen. Laut DAV kommt das aber nur im Ausnahmefall vor. Nichtsdestotrotz stellt sich so mancher die Frage, welche Auswirkungen eine solche Sperrung auf das Honorar hat. Schließlich ist davon auszugehen, dass alle Zertifikate abgerechnet wurden. Eine pauschale Aussage dazu lässt sich allerdings offenbar nicht treffen: Das werde im Einzelfall durch die Justizbehörden entschieden, erklärt das BMG auf Nachfrage der DAZ.