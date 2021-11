Sollte man den Impfpass bei Fälschungsverdacht einbehalten?

Zudem gebe es eine ganze Reihe praktischer Probleme, die man berücksichtigen muss. Einmal die Schweigepflicht. In seinen Augen stellt sich aber in diesem Fall die Lage etwas anders dar als beispielsweise bei einer Rezeptfälschung: „Es geht nicht nur um einen Süchtigen, der etwas für sich will, sondern um den Schutz der Allgemeinheit“, so Kriessler. Man müsse sich aber trotzdem bewusst sein, dass man möglicherweise selbst im Fokus von Ermittlungen steht. Diesbezügliche Anfragen der Kammer bei Ministerien hätten bislang noch keine befriedigende Antwort ergeben. Er habe zwar die Aussage von zwei Strafrichter:innen, dass sie solche Fälle einstellen würden, aber nichts Schriftliches. Die Auffassung der Generalstaatsanwaltschaft in Niedersachsen, dass eine solche Anzeige, keinen Verstoß gegen die apothekerliche Schweigepflicht darstellt, ist laut Kriessler nicht unbedingt auf Baden-Württemberg übertragbar: „Baden-Württemberg ist nicht Niedersachsen“, erklärt der Kammerjustiziar. Er gab noch zu bedenken, dass die Schweigepflicht ein hohes Gut sei, das man nicht einfach weggeben solle. In der Beratung beispielsweise ist die Schweigepflicht für das Verhältnis zum Patienten in seinen Augen immens wichtig. Aber da gehe es eben nicht um Begehung einer Straftat.

Sein Fazit: „Ich kann keine Empfehlung geben, habe aber höchsten Respekt vor jedem, der nicht den einfachen Weg gehen will, einfach nur das Zertifikat zu verweigern. Eigentlich hat man nichts in der Hand, aber eben das Risiko.“ Zuletzt müsse man sich dann auch noch überlegen, wohin eine Anzeige vor dem Hintergrund der noch bestehenden Strafbarkeitslücken führt. Hier hofft er nun auf die Damen und Herren in Berlin.