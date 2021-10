Vorlage eines gefälschten Impfpasses in der Apotheke ist keine Straftat

Aber wie sieht es aus mit den Personen, die ihr gelbes Impfbuch selbst „nachgebessert“ haben (oder haben lassen), sodass es aussieht, als hätten sie eine COVID-19-Impfung erhalten, und damit in der Apotheke die Ausstellung eines digitalen Impfzertifikats wünschen? Damit hatten sich jetzt das Amts- und das Landgericht in Osnabrück zu beschäftigten.

Gericht sieht Strafbarkeitslücke

Am 11. Oktober hatte die Polizei zunächst beim Amtsgericht Osnabrück die gerichtliche Bestätigung einer Beschlagnahme eines mutmaßlich gefälschten Impfausweises ersucht, den ein Beschuldigter in einer Apotheke in Nordhorn vorgelegt hatte. Das Amtsgericht lehnte diese Bestätigung jedoch ab, da das dem Beschuldigten vorgeworfene Verhalten nicht strafbar sei. Die Staatsanwaltschaft legte daraufhin Beschwerde beim Landgericht Osnabrück ein. Doch die dortige 3. große Strafkammer bestätigte die Entscheidung des Amtsgerichts. Sie ist wie ihre Kollegen vom Amtsgericht der Überzeugung, dass das Vorzeigen eines gefälschten Impfausweises in einer Apotheke, um ein digitales Impfzertifikat zu erlangen, nach derzeitiger Rechtslage kein strafbares Handeln ist. Es sei vielmehr von einer Strafbarkeitslücke auszugehen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landgerichts.

In der Mitteilung führt das Landgericht aus, dass ein Impfpass zwar ein Gesundheitszeugnis im Sinne § 277 und § 279 StGB sei. Und der Gebrauch eines solchen kann durchaus strafbar sein: