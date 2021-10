Justizministerium prüft Anpassungsbedarf im Strafrecht

Klar ist: Apotheker:innen und Apothekenangestellte, die digitale COVID-19-Zertifikate wissentlich unrichtig ausstellen, machen sich strafbar. Auch Ärzten, Ärztinnen und sonstigen Personen, die nach dem Infektionsschutzgesetz zur Dokumentation von Impfungen und der Ausstellung von Zertifikaten berechtigt sind, droht Strafe, wenn sie Impfungen falsch bescheinigen. Aber was ist mit jenen, die ein gefälschtes Impfbuch vorlegen, um ein solches Zertifikat zu erhalten – und die Fälschung möglicherweise selbst vorgenommen haben? Wer derzeit in Polizeimeldungen stöbert, liest meist, dass in solchen Fällen wegen Urkundenfälschung beziehungsweise Fälschung von Gesundheitszeugnissen ermittelt werde.

Die 3. Strafkammer des Landgerichts Osnabrück ließ am gestrigen Donnerstag per Pressemitteilung wissen, dass sie hier eine Strafbarkeitslücke sehe. Weder sei einer der neu ins Infektionsschutzgesetz eingefügten Straftatbestände erfüllt, noch die strafrechtlichen Normen rund um gefälschte Gesundheitszeugnisse verletzt. Der Knackpunkt bei den allgemeinen Regelungen im Strafgesetzbuch: Damit der Gebrauch eines gefälschten Gesundheitszeugnisses strafbar ist, muss dieses – mit Täuschungsvorsatz – einer Behörde oder Versicherungsgesellschaft vorgelegt werden. Doch eine Apotheke ist keine Behörde, so die Osnabrücker Strafkammer. Ein Urteil hat sie nicht gefällt – ihre rechtliche Einordnung fiel im Rahmen eines Antrags auf gerichtliche Bestätigung einer Beschlagnahme eines mutmaßlich gefälschten Impfausweises.