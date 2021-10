Apotheker zahlen bei Efluelda drauf

Bei welchen Großhändlern und in welcher Höhe der Abschlag für Efluelda fällig wird, lässt sich pauschal nicht sagen, weil er oft Gegenstand individuell verhandelter Vertragsbedingungen ist. Zudem gelten bei Efluelda teilweise die Regelungen für den Handesspannenausgleich bei den Grippeimpfstoffen nicht, weil es Überweiser sind.

Apotheker:innen berichten aber nun gegenüber der DAZ, dass ihnen Phoenix für den Monat September aufgrund der Efluelda-bedingt gestiegenen Durchschnittsumsätze 1.000 Euro KSA in Rechnung gestellt hat, was bei den meisten die Marge nicht nur auffrisst, sondern dafür sorgen dürfte, dass die Apotheken am Ende des Tages sogar draufzahlen. Schließlich bei bleibt bei einem Grippeimpfstoff mit maximal 1 Euro pro Dosis deutlich weniger in der Apotheke hängen als bei Arzneimitteln, die sonst den Durchschnittsumsatz in die Höhe treiben, aber nach den übliche Regeln vergütet werden. Dazu kommt noch, dass Efluelda ein Kontingentartikel ist, für den es gar keinen Rabatt gibt, den der KSA aufrechterhalten könnte. Phoenix wollte sich auf Nachfrage der DAZ nicht äußern.