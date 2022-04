Auch Phoenix kürzt den Apotheken die Konditionen

Steigende Energie- und Spritkosten, sinkende Margen und Mindestlohn – der pharmazeutische Großhandel hat es nicht leicht dieser Tage. Nun kürzt offenbar der nächste Anbieter den Apotheken die Konditionen: Diesmal trifft es die Kunden von Phoenix. Der DAZ-Redaktion liegt ein Schreiben des Grossisten an einen Apotheker vor, wonach Phoenix gleich an vier Stellschrauben drehen will.