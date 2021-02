Droht ein Desaster in der nächsten Grippesaison 2021/22?

So wird in der nächsten Grippesaison 2021/2022 erstmals ein Hochdosisgrippeimpfstoff für ab 60-Jährige von der Gesetzlichen Krankenversicherung erstattet. Basis hierfür ist eine Empfehlung der STIKO (Ständige Impfkommission) vom November des vergangenen Jahres. Im Januar passte daraufhin der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) die Schutzimpfungs-Richtlinie dahingehend an. Stimmt das Bundesgesundheitsministerium (BMG) dieser Änderung zu, tritt diese am 21. April in Kraft. Die Altersgrenze ab 60 Jahren greift allerdings nur, wenn Sanofi Pasteur, der Hersteller der einzigen Hochdosis-Grippevakzine, eine Zulassungserweiterung von 65 Jahren auf 60 Jahren erhält. „Als Heilberufler stützen wir Apotheker die Empfehlung der STIKO und des G-BA, bei älteren Menschen einen Hochdosisimpfstoff bei der Grippeschutzimpfung einzusetzen. Versprechen diese Impfstoffe doch eine noch bessere Wirksamkeit in dieser Altersgruppe“, erklärt Thomas Preis, Vorsitzender des AVNR.