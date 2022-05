Wie die DAZ aus Unternehmenskreisen erfuhr, will Sanacorp künftig auch strikter auf die Einhaltung von Konditionen achten. So gilt bereits seit Längerem, dass bei Inanspruchnahme einer täglichen vierten Tour am Monatsende 100 Euro zusätzlich in Rechnung gestellt werden. Dies, so ist zu hören, sei in der Vergangenheit nicht immer konsequent umgesetzt worden. Künftig werde das Unternehmen solche Zusatzleistungen hingegen konsequenter in Rechnung stellen.