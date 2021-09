SMC-B, Konnektor oder HBA ausgefallen: Und jetzt?

Es soll also vorgesorgt werden, dass Apotheken nicht wochenlang von der TI und somit von der E-Rezeptbelieferung ausgeschlossen sind. Mit dem Backup, den das SGB V für solche Fälle vorsieht, sind die Bayern nicht zufrieden. Der lautet nämlich „Muster 16“, also ein rosa Rezept aus Papier. Dies stelle aber für eine Apotheke mit wochenlangem Ausfall ihrer TI-Komponenten in der Praxis keine praktikable Lösung dar, heißt es in der Begründung. Denn der Patient werde zum einen im Zweifel nicht nochmals in die Arztpraxis zurückgehen, um sich extra ein Papierrezept zwecks Belieferung durch diese Apotheke ausstellen zu lassen. Vielmehr werden die meisten Patienten ihr E-Rezept dann in einer anderen Apotheke einlösen. Zum anderen werde es etwa in Notdienstsituationen, aber auch im Regelbetrieb, oft nicht möglich sein, den verordnenden Arzt zur Ausstellung eines Papierrezeptes zu erreichen.