Spahn auf Kuschelkurs

125.000 Euro mehr Umsatz für die Apotheke

Spahn räumt ein: Ein „Danke“ und Applaus reichen nicht aus für all jene, die in der Pandemie so viel geleistet haben. Allerdings: Über ehrlich gemeinten Dank dürfe man sich schon freuen. Zudem: 2020 und 2021 hätten einer Apotheke im Durchschnitt 125.000 Euro mehr Umsatz gebracht. Wer in der Pandemie etwas leiste, dürfe auch finanzielle Anerkennung bekommen – „das ist nicht nur okay, sondern richtig und fair“, so Spahn. Er stehe zu jeder Entscheidung, die er hier getroffen habe.

Die Apotheken hätten auch zum großen Impferfolg in Deutschland einen wichtigen Beitrag geleistet, so der Minister weiter. Mag es in der Impfkampagne vereinzelt Probleme gegeben und es an verschiedenen Stellen geruckelt haben – am Ende habe man eine „logistische Meisterleistung“ vollbracht und Deutschland stehe mit rund 106 Millionen Impfungen im internationalen Vergleich weit vorne.

Impfzertifikate: Digitalprojekt in nur drei Monaten

Was die digitalen Impfzertifikate betrifft, habe man es zwar nicht immer leicht miteinander gehabt – aber auch hier ist Spahn mit dem, was er mit den Apotheken erreicht hat, vollauf zufrieden: Im März habe man sich für den eingeschlagenen Weg entschieden, im Juni seien bereits über 40 Millionen Zertifikate ausgestellt worden. „Zeigen Sie mir ein Digitalprojekt des Bundes, das innerhalb von drei Monaten entschieden, mit allen Anforderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit umgesetzt und bei gut 20 Millionen Menschen auf dem Handy verfügbar ist.“ In den Apotheken habe dies Umstellungen erfordert, daher habe es anfänglich auch eine höhere Vergütung gegeben.