Um E-Rezepte beliefern zu können, benötigen Apotheken eine Reihe von TI-Komponenten: Für den Abruf einen Konnektor, für die einfache Signatur eine SMB-C-Karte sowie für Änderungen einen Heilberufsausweis. Fallen sie aus, sind die jeweiligen Prozesse nicht möglich. Bei Konnektorausfall können also keine E-Rezepte abgerufen werden, auf den Ausdruck hin beliefern, ist nicht erlaubt. Dass das Thema den Apothekern auf der Seele brennt, zeigte bereits der letzte Apothekertag in Düsseldorf, wo die die Delegation aus Bayern in einem Antrag eine entsprechende Backup-Lösung forderte und dieser eindeutig angenommen wurde.