Höhere TI-Pauschalen und Refinanzierung des HBA für Angestellte

Einer der großen Kritikpunkte an den bisher vereinbarten Erstattungspauschalen für die TI-Komponenten war, dass nur für den HBA der Inhaber:innen eine Refinanzierung vorgesehen war. Dass im Alltag auch angestellte Approbierte, zum Beispiel zum Abzeichnen von E-Rezepten, auch einen HBA benötigen könnten, schienen die Verantwortlichen nicht mitgedacht zu haben. Doch unter anderem an dieser Stelle haben DAV und GKV-Spitzenverband nun nachgebessert. Laut der Änderungsvereinbarung zur Tl-Vereinbarung, die DAZ.online vorliegt, können Apothekeninhaber:innen für Apotheker:innen und Pharmazieingenieur:innen, die am Stichtag 1. Juli 2021 bei ihnen angestellt sind, eine Refinanzierung der elektronischen HBA beantragen. Wird die TI nach dem 1. Juli in Betrieb genommen, gilt das Datum der Inbetriebnahme als Stichtag.

Pro HBA sollen einmalig 449 Euro ausgezahlt werden, das entspricht den Kosten für fünf Jahre. Die angestellten Apotheker:innen und Pharmazieingenieur:innen müssen per Selbsterklärung zusichern, dass die sie Pauschale nur einmal in Anspruch nehmen. Für Angestelltenverhältnisse, die erst nach dem Stichtag beginnen, kann die Pauschale allerdings nur beantragt werden, wenn es sich um Berufsanfänger handelt. Gefördert wird aber mit derselben Summe. Die Anträge können ab Juli 2021 über das NNF-Portal gestellt werden.