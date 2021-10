„Man darf nicht die ausbremsen, die aktiv vorangehen“

In vielen Fällen könnte es notwendig sein, dass Apotheken über mehrere SMC-B-Karten verfügen müssen. Das betrifft einerseits mögliche technische Defekte, die einen Ausfall der SMC-B-Karte herbeiführen. Andererseits landen in vielen Betrieben schon heute ankommende Verordnungen in verschiedenen (E-Mail-)Postfächern. Apotheken, die sich neben ihrer Offizintätigkeit auch in der Sterilherstellung, der Heimversorgung oder dem Versandhandel betätigen, könnten also womöglich auf mehrere SMC-B-Karten mit unterschiedlichen Telematik-IDs angewiesen sein. Gegenüber der DAZ hatte sich dazu beispielsweise der Kölner Apothekeninhaber Erik Tenberken geäußert.

30 SMC-B-Karten pro Versender?

„Das haben wir schon länger auf dem Schirm“, erklärt Ralf König, der als Director Pharmacy im Health Innovation Hub (hih) das Bundesgesundheitsministerium noch bis zum Jahresende berät. Er bringt den Konflikt wie folgt auf den Punkt: „Die Standesvertretung gesteht dem Berufsstand nicht das zu, was die Gematik dem Ausland zugesteht.“ Damit meint König, dass die ausländischen Versender nicht von den Kammern, sondern von der Gematik mit den Komponenten für den Anschluss an die TI versorgt wurden – so auch mit mehreren SMC-B-Karten. Auch Tenberken hatte „aus verlässlicher Quelle“ erfahren, dass die großen EU-Arzneimittelversender jeweils rund 30 SMC-B-Karten im Einsatz haben. Auch deshalb, weil es pro SMC-B-Karte eine „Durchsatzobergrenze“ gibt. Laut Gematik liegt diese bei etwa 2.000 non-QES-Signaturen pro Stunde.