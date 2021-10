Digitalgesellschaft GEDISA startet ohne Westfalen-Lippe

Inzwischen steht offenbar auch der Termin für die Gründung fest, wie die DAZ erfuhr: Sie ist wohl für den 11. November dieses Jahres vorgesehen. Ein Landesverband wird zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht dabei sein: der Apothekerverband Westfalen-Lippe (AVWL). Wie Verbandschef Thomas Rochell bereits bei der Mitgliederversammlung des AVWL Anfang September in Münster ankündigte, hält der Vorstand es auch mit Blick auf die finanzielle Tragweite des Vorhabens für unumgänglich, zunächst die Mitglieder über die Beteiligung abstimmen zu lassen. Das sei zum Zeitpunkt der Mitgliederversammlung jedoch noch nicht möglich gewesen, denn es fehlten wichtige Unterlagen wie ein Finanzplan und ein Entwurf des Gesellschaftervertrags.

Keine Beteiligung ohne ausreichende Information

An dieser Situation hat sich offenbar bisher nichts geändert. Die Konsequenz: Der AVWL wird sich im November nicht an der Gründung der GEDISA beteiligen, sondern abwarten, bis die nötige Basis für ein Mitgliedervotum gegeben ist. „Nach unserem Kenntnisstand ist der Gründungstermin der GEDISA für den 11. November 2021 angesetzt“, so Rochell gegenüber der DAZ. „Damit ist die für die Einberufung einer Mitgliederversammlung laut Satzung vorgeschriebene Einladungsfrist nicht mehr zu wahren. Zudem reichen – nach interner wie externer Prüfung – die uns bislang vorliegenden Informationen noch nicht aus, um die Mitglieder mit der Entscheidung zu befassen. Die GEDISA wird also zunächst wohl ohne den AVWL gegründet werden. Ob sich der AVWL in Zukunft beteiligen wird, hängt davon ab, ob eine verlässliche Entscheidungsgrundlage seitens des DAV bzw. der GEDISA ermöglicht wird.“