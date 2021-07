Gerade war in die Abläufe rund um die Bestellung der COVID-19-Impfstoffe für Arztpraxen ein wenig Routine in den Apotheken eingekehrt, da ändert das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) die Spielregeln: Zukünftig sollen die Vakzinen „nicht mehr bevölkerungsbezogen, sondern entsprechend des Bedarfs verteilt werden“, informiert der Deutsche Apothekerverband (DAV). Grund dafür ist nach Angaben des Verbands, dass inzwischen viele Menschen geimpft seien und die Nachfrage Nicht-Geimpfter nach COVID-19-Impfstoffen regional unterschiedlich ausfalle. „Eine weiterhin strenge bevölkerungsbezogene Verteilung würde den Bedarfen nicht mehr gerecht“, heißt es dazu in einem Schwerpunkt-Schreiben auf der ABDA-Website.