Studierende fordern COVID-19-Impfungen in Apotheken

Apotheken stehen hierzulande bereit, Corona-Impfungen durchzuführen. Das teilte die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) am vergangenen Donnerstag mit. Apotheken vor Ort würden gern zur Pandemiebewältigung beitragen, sollten die Kapazitäten von Arztpraxen und Impfzentren erschöpft sein. Der Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland (BPhD) unterstützt diese Position. In einer heute veröffentlichten Pressemitteilung fordert er den Gesetzgeber auf, zeitnah die Rechtsgrundlage dafür zu schaffen.

Bereits im November erinnerte der BPhD an die Möglichkeit, auch Apotheker:innen vor Ort impfen zu lassen, wenn genügend Dosen bereitstehen. Nachdem im Jahr 2020 in Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und im Saarland Modellprojekte zur Grippeschutzimpfung in Apotheken gestartet waren, stehen schon jetzt erste Approbierte bereit, die eine neunstündige Impfschulung absolviert haben.