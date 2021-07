Johnson & Johnson soll acht Monate schützen

Eine kleine Untergruppe an Probanden – acht an der Zahl – der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie ENSEMBLE, zeigte eine hohe Aktivität an neutralisierenden Antikörpern gegen die erstmals in Indien identifizierte Delta-Variante (B.1.617.2). Nach einmaliger Impfung mit dem Johnson & Johnson-Impfstoff sei die neutralisierende Antikörperaktivität noch höher gewesen, als man jüngst für die südafrikanische Beta-Variante (B.1.351) nachgewiesen habe, wo der Vektorimpfstoff „hochwirksam“ gegen schwere und kritische Krankheitsverläufe gewesen sein soll. Laut dem Preprint war der Antikörpertiter am stärksten für die Beta-Variante (3,6-fach) und Gamma (3,4-fach) reduziert. Beide zeigen ähnliche Mutationen in der rezeptorbindenden Domäne. Hingegen war für die Delta-Variante nur eine 1,6-fache Reduktion beobachtet worden.