COVID-19-Impfstoff Janssen: Eine Dosis genügt nicht

Das schnelle Einmal-Impfschema mit dem COVID-19-Impfstoff von Janssen (Johnson & Johnson) schützt wohl doch nicht so gut vor einer COVID-19-Erkrankung, wie gedacht: „Im Verhältnis zur Anzahl der verabreichten Impfstoffdosen werden in Deutschland die meisten COVID-19-Impfdurchbruchserkrankungen bei Personen beobachtet, die mit der COVID-19 Vaccine Janssen geimpft wurden“, erklärt die STIKO (Ständige Impfkommission) in einer Mitteilung vom 7. Oktober. Zudem sei für den Janssen-Impfstoff, verglichen mit anderen zugelassenen Corona-Impfstoffen, „eine vergleichsweise geringe Impfstoffwirksamkeit gegenüber der Delta-Variante beobachtet“, teilt die STIKO mit. Den Impfschutz nach einer Janssen-Dosis ordnet sie als „ungenügend“ ein.