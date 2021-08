Shop Apotheke weitet Verlust deutlich aus

Wachstum kostet. Diese Devise gilt weiterhin auch für den niederländischen Versender Shop Apotheke Europe – zumal das Wachstum zuletzt eine deutliche Delle bekommen hat. Nach den jetzt vorgelegten endgültigen Zahlen zum ersten Halbjahr 2021 – vorläufige Ergebnisse waren wie berichtet am 6. Juli veröffentlicht worden – kletterte der Umsatz in den ersten sechs Monaten im Vergleich zur Vorjahrszeit um 15 Prozent von 465 auf 534 Millionen Euro. Allerdings sackte das Nettoergebnis nach Steuern und Abgaben von minus 5,1 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2020 auf nun minus 17 Millionen Euro tief in den roten Bereich ab. Belastend wirkte sich nach Angaben des Unternehmens die „unterplanmäßige Logistikkapazität“ aus. Shop Apotheke kämpft vor allem damit, in diesem Bereich genügend Arbeitskräfte zu gewinnen.