DocMorris-Mutter meldet deutlichen Umsatzzuwachs im dritten Quartal

Letzteres entspreche einem Wachstum von 7,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, in Landeswährung sogar 11,2 Prozent. Die Zahl aktiver Kunden der gesamten Unternehmensgruppe sei auf 9,8 Millionen gestiegen. In diese Zahlen geht die Versandapotheke Apotal ein. Die Gruppe hat das Versandgeschäft von Apotal im August 2020 übernommen. Daraufhin sei der Anteil der Gruppe am Versandapothekenmarkt in Deutschland auf 43 Prozent gestiegen.