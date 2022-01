Rx schwächelt – Zur Rose hofft aufs E-Rezept

Auch in Deutschland, dem größten Markt von Zur Rose, legte der Umsatz zu. Hier verzeichnete das Unternehmen ein Plus von 20,4 Prozent auf 1,33 Milliarden Franken. In lokaler Währung, also Euro, lag der Zuwachs bei 19,4 Prozent. Laut Zur Rose ist die Zunahme hauptsächlich auf das Onlinegeschäft mit rezeptfreien Medikamenten und Gesundheitsprodukten zurückzuführen, das „den leichten Umsatzrückgang von verschreibungspflichtigen Medikamenten“ überkompensierte.