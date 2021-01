Shop Apotheke kauft ein

Der niederländische Arzneimittelversender Shop Apotheke will durch den Ausbau digitaler Gesundheitsdienste weiter wachsen. Dabei setzt das börsennotierte Unternehmen insbesondere auf das digitale Medikationsmanagement. Wie es am gestrigen Donnerstag mitteilte, hat es dazu die Smartpatient GmbH mit Sitz in München gekauft – von ihr stammt die Patienten-App MyTherapy.