Anpacken statt Einpacken – Noweda-Kampagne jetzt auch in der „My Life“

Nach dem provokanten Start vor der DocMorris-Firmenzentrale in den Niederlanden folgten Anzeigen im Nachrichtenmagazin Focus sowie der groß angelegte bundesweite Versand der Plakatmotive an die lokalen Apotheken. Jetzt sind die Kampagnenmotive auch in der neuen Ausgabe des Apotheken-Kundenmagazins „My Life“ zu sehen, wie die Noweda in einer Pressemitteilung informiert. In der Ausgabe vom 2. August 2021 erscheinen demnach alle vier Anzeigen.



„Nachdem wir über die Anzeigen im ‚Focus‘ die breite Öffentlichkeit erreicht haben, sprechen wir in der ‚My Life‘ nun ganz gezielt Kundinnen und Kunden der Apotheke an“, sagt Noweda-Chef Michael Kuck. „Denn auch Menschen, die häufiger in die Apotheke gehen und auf die Versorgung vor Ort dringend angewiesen sind, ist oft nicht bewusst, welche große Leistungen stationäre Apotheken erbringen und in welch großem Kontrast dies zu den Leistungen der Versandhändler steht. Das wollen wir mit unserer Kampagne ändern.“



Mit den Anzeigen in insgesamt vier „Focus“-Ausgaben werden nach Angaben der Genossenschaft je 2,5 Millionen Leserinnen und Leser erreicht. Hinzu kommen nun Apothekenkundinnen und -kunden, die in der aktuellen „My Life“ mit einer monatlichen Auflage von 2,35 Millionen Exemplaren lesen können, wie „auch ihre Apotheke durch beherztes Anpacken ganz konkret einen lebenswichtigen Beitrag im Kampf gegen das Virus leistet“, schreibt Noweda. „Schließlich sorgen sie dafür, dass jede Woche Millionen von Impfdosen sicher und schnell an die Ärzte geliefert werden. Damit bilden sie das Rückgrat der bundesweiten Impfkampagne!“