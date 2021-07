Noweda-Kampagnenmotive kommen jetzt für alle Apotheken

Jetzt startet die Noweda Phase drei der Aktion: Der Großhändler stellt den Apotheken die passenden Plakate ab sofort zur Verfügung – für Kunden ebenso wie für Nicht-Kunden. „Es ist wichtig, dass wir jetzt möglichst vielen Menschen die enorme Bedeutung der stationären Apotheken während der Corona-Impfkampagne vermitteln“, unterstreicht Noweda-Chef Michael Kuck. „Die große Reichweite des Focus war ein erster Schritt bei der Endverbraucherkommunikation. Nun laden wir alle Apotheken ein, die Plakate zu nutzen, um ihren Kundenkreis direkt in der Apotheke anzusprechen.“



Kunden der Noweda erhalten laut einer Pressemitteilung des Unternehmens per Post automatisch zwei DIN-A-4 und zwei DIN-A-3 Plakate mit für die Apotheke leicht abgewandelten Botschaften, sowie ein Bestellfax für weiteres kostenloses Material, etwa ein DIN-A-2-Poster. Grundsätzlich sei die Kampagne für alle Apotheken zugänglich, heißt es, auch wenn kein Geschäftsverhältnis mit der Noweda besteht. Daher habe die Genossenschaft auch allen Nicht-Kunden per Post ein Bestellformular für kostenloses Kampagnenmaterial zukommen lassen. Unter www.noweda.de/download/anpacken-statt-einpacken sind die Motive zudem für den Download hinterlegt.

Kuck: Kurze, aber wichtige Botschaften

„Jede Corona-Impfdosis vom Hausarzt kommt aus einer Apotheke vor Ort – und nicht aus einem Päckchen“, lautet eine der Botschaften auf den Plakaten. Auf einem anderen steht: „So geht Impfturbo: Ärzte und Apotheken verantworten gemeinsam über 30 Mio. Impfungen gegen Corona – Nicht am Start: Der Päckchenversand.“



Noweda-Chef Kuck kommentiert: „Das sind kurze, aber überaus wichtige Botschaften, die jeder Verbraucher selbst im Vorbeigehen wahrnimmt und versteht. Ziel ist es, das überdurchschnittlich große Engagement der Apotheken in dieser Krise in den Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung zu rücken. Und zwar bevor weitere Apothekenkunden zum Versandhandel abwandern, weil dieser aggressiv sein ‚neues Gesund‘ bewirbt.“