Während EU-Versender damit beschäftigt waren, nur Arzneipäckchen zu packen, haben die Apotheken vor Ort Großes geleistet im Kampf gegen das Virus, durch ihre Beteiligung an der Nationalen Impfkampagne und nun bei der Versorgung der Arztpraxen mit Impfstoff. Die Pharmagroßhandlung Noweda würdigt diesen Einsatz mit einer viel beachteten Kampagne unter dem Motto „Anpacken statt einpacken“. In meinem Podcast spreche ich mit dem Leiter der Noweda-Unternehmenskommunikation, Joachim Reinken. Er berichtet mir auch, was er erlebte, als der Kampagnen-Truck vor der DocMorris-Firmenzentrale in Heerlen Station machte.