Noweda startet neue Kampagne: „Lass das Licht an, Karl!“

Wie die Noweda mitteilt, wird „Lass das Licht an, Karl!“ in mehreren Kampagnenschritten kommuniziert. Am kommenden Samstag erfolgt die erste Printveröffentlichung: Eine ganzseitige Anzeige im Nachrichtenmagazin „Focus“ bildet den Auftakt.

Die Kampagnenmotive und verschiedene Videoclips verdeutlichen die Folgen des Apothekensterbens aus Perspektive verschiedener Zielgruppen. Im Zuge des weiteren Rollouts werde es in den kommenden Wochen auch Großplakate geben, kündigt Noweda an. Die Spots sollen auf Social-Media-Kanälen gerade die jüngere Zielgruppe erreichen. Zudem können Apotheken selbst mitmachen: Sie können bei der Noweda kostenlose Plakate für ihre Schaufenster bestellen. Die Videospots können sie beispielsweise in ihren Displays, Websites und Social-Media-Profilen nutzen. Informationen rund um die Kampagne und ihre Inhalte finden sich auf der Kampagnenwebsite www.apotheken-helfen.de.

Noweda-Chef Kuck: Der Hebel liegt in den Händen Lauterbachs

Noweda-Chef Michael Kuck erklärt zu der Kampagne: „Aktuell werden Apotheken vor allem durch das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz massiv belastet. Dieses wirkt vor dem Hintergrund einer seit Jahren ohnehin angespannten Situation wie ein Brandbeschleuniger. Apotheken werden unwirtschaftlich und müssen schließen. Potenzieller Nachwuchs will sich das große finanzielle Risiko einer eigenen Apotheke verständlicherweise gar nicht erst aufbürden.“ Und wer könnte das ändern? „Der größte Hebel, die desaströse Entwicklung zu ändern und aufzuhalten, liegt in den Händen des Bundesgesundheitsministers Lauterbach“, betont Kuck. Die Ignoranz seitens der Politik, vor allem nach den Leistungen, die die Apotheken in der Pandemie erbracht haben, ist für ihn nicht nachvollziehbar.