Während sich die EU-Arzneimittelversender auch in Pandemie-Zeiten aufs Einpacken beschränken, packen die Präsenzapotheken hierzulande kräftig mit an. Eine tragende Rolle nehmen sie zum Beispiel auch bei der Impfstoffverteilung an die Praxen in Deutschland ein. Darauf weist die Apothekergenossenschaft Noweda in einer aktuellen Kampagne hin – und wirbt nun auch im Nachrichtenmagazin „Focus“ für mehr Anerkennung für die Leistungen der Offizinen.