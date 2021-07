Mitten in den Sommerferien ist es für Geimpfte und geimpfte Genesene derzeit schwierig an ein nachträgliches digitales Impfzertifikat zu kommen. Die Apotheken können diese seit Mittwochnachmittag nicht mehr ausstellen. Donnerstagmittag erfuhren sie auch warum: Das „Handelsblatt“ hatte den Deutschen Apothekerverband (DAV) mit Sicherheitslücken konfrontiert. IT-Sicherheitsexperten hatten einer Fake-Apotheke mit gefälschten Dokumenten problemlos einen Gastzugang verschaffen können. Daraufhin hatte der Verband in Rücksprache mit dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) die Zertifikatsausstellung gestoppt.