Als Gründe für eine Impfung gaben die Teilnehmenden vor allem an, dass jede Impfung helfe – nicht nur den Geimpften selbst (79,2 Prozent der Geimpften). Knapp die Hälfte sagte, sie wolle so schnell wie möglich ihr normales Leben zurück. Nur 0,5 Prozent (fünf Personen) erklärten, der Arbeitgeber hätte es so gewünscht (diese Antwort gaben ausschließlich Apotheker:innen). Diejenigen, die „sonstige Gründe“ anklickten (6,4 Prozent der Geimpften), nannten hier etwa bestehende Vorerkrankungen, die Arbeit in einem Testzentrum oder einfach den Schutz vor COVID-19. Für einige ist die Impfung auch „eine Selbstverständlichkeit“.