Erst am Freitag hieß es in einer Pressemitteilung der Apothekerkammer Nordrhein: „Apotheker appellieren: Wer sich impfen lässt, hilft mit, dass wir gut durch Herbst und Winter kommen.“ Erst sei der Impfstoff knapp gewesen, nun fehlten vielerorts Impfwillige, hieß es. „Es ist ein wichtiger Schritt, dass in vielen Impfzentren nun auch eine Impfung ohne Termin möglich ist – einfacher war der Schutz für die eigene Gesundheit und das Wohlergehen der gesamten Gesellschaft nicht zu erreichen“, findet Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der Apothekerkammer Westfalen-Lippe und der ABDA.

Wenn die Apotheker:innen „appellieren“, dann muss es um ihre Impfquote ja recht gut bestellt sein, oder? Immerhin durften sie sich in manchen Bundesländern auch priorisiert impfen lassen. Erfüllt das Gesundheitspersonal also seine Vorbildfunktion? Wie das „Ärzteblatt“ am vergangenen Donnerstag berichtete, war zumindest das Krankenhauspersonal laut der RKI-Befragung KROCO (Krankenhausbasierte Online-Befragung zur COVID-19-Impfung) schon im April größtenteils geimpft. Im Ergebnisbericht vom 14. Juli heißt es: „Im Zeitraum der Studie, vom 22.03.2021 bis 12.04.2021, hatten 83 Prozent des teilnehmenden Krankenhauspersonals bereits mindestens eine Dosis eines SARS-CoV-2-Impfstoffes erhalten und 48 Prozent waren bereits vollständig geimpft.“ Die Impfquote unterschied sich allerdings deutlich zwischen den Berufsgruppen.

Nun will die DAZ von Ihnen wissen: Sind sie schon geimpft oder kurz davor? Was sind Ihre Beweggründe?