Derzeit stockt es etwas bei der Impfmotivation zu COVID-19-Impfungen. Das RKI erkennt dies auch, vor allem „aufgrund einer noch nicht ausreichend hohen Impfquote unter den 18- bis 59-Jährigen und der sich derzeit ausbreitenden Delta-Variante steigen jedoch die Fallzahlen aktuell wieder an und Deutschland steht am Anfang einer vierten Welle“, konstatiert das Robert Koch-Institut. Um das Ausmaß einer vierten Welle so gering wie möglich zu halten, sei es notwendig, dass der Anteil der geimpften Bevölkerung schnellstmöglich erhöht werde, sodass ein vollständiger Impfschutz bei einer möglichst hohen Anzahl an Menschen bestehe. Modelle hätten berechnet, dass hierfür eine Impfquote von 85 Prozent in der Altersgruppe 12 bis 59 Jahre und eine Impfquote von 90 Prozent bei Personen ab 60 Jahren notwendig sei. Und weiter: „Um dieses wichtige Ziel zu erreichen, ist es notwendig, dass neben den bereits bestehenden Impfangeboten in den Impfzentren, den Hausarztpraxen und in den Betrieben weitere aufsuchende Impfangebote gemacht werden“, das RKI denkt hier an Schulen, Alters- und Pflegeheime sowie an Impfangebote für marginalisierte Gruppen.