Im Jahr 2008 übernimmt Apothekerin Linda Wnendt die Apotheke. 2017 beschließt sie, so erfährt man auf ihrer Homepage, „den großen Schritt zu wagen, von einer bislang analog funktionierenden Apotheke zu einer digital kommunikativen Apotheke. Wir haben uns getraut, uns vom herkömmlichen Apotheker-Alltag zu distanzieren, um uns auf den Umgang mit neuen digitalen Modulen einzulassen. Bis zur Fertigstellung hätten wir niemals erwartet, dass die Ahrtor-Apotheke sich einmal so exklusiv, mit einem solch einzigartigen Stil erfolgreich präsentieren würde.“

2018 renoviert und modernisiert sie und kann dann 2019 ihren gelungenen Umbau feiern. Wie mir Apothekerin Wnendt im kurzen Vorgespräch zu unserem Podcast erzählt, wurde ihre Apotheke sogar ausgezeichnet: Beim Deutschen Apotheken Award erhält sie den 2. Platz in der Kategorie „Moderne Apotheke“.

Und in der Nacht zum 15. Juli 2021 haben die Fluten alles genommen. Auf Facebook schreibt sie ihren Kundinnen und Kunden: „Wir können zurzeit leider nicht für euch da sein, die Altstadt von Ahrweiler wurde komplett überflutet, und die Apotheke gibt es im herkömmlichen Sinne nicht mehr. Der Keller steht noch komplett unter Wasser, im EG stand es bis zur Decke und hat viel Schlamm hinterlassen“, und sie fügt hinzu: „Wir sind tief betroffen über das noch viel größere Leid, was wir bereits gesehen und über die Nachrichten mitbekommen haben in unserer Region und wünschen euch allen viel Kraft und Zusammenhalt.“

Ihr Video auf Facebook zeigt erschütternde Bilder vom Ausmaß der Zerstörung – von ihrer erst vor Kurzem modern umgebauten Apotheke, die es über Nacht nun nicht mehr gibt.