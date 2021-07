„Das Wasser hat ganz kurz vor der Apotheke gestoppt“

Normalerweise dümpelt die Volme in der nordrhein-westfälischen Stadt 188.000-Einwohner-Stadt „eher beschaulich“ vor sich hin, sagt Apotheker Christian Fehske, dessen Rathaus-Apotheke sich unweit des Flüsschens befindet. „Es gibt einmal im Jahr ein Quietscheentchen-Rennen – und die Entchen haben normalerweise Mühe, von der Stelle zu kommen“, sagt er.

Nicht so in der Nacht zum 15. Juli 2021, als der Dauerregen aus dem über Deutschlands Westen, den Benelux-Ländern und dem östlichen Frankreich festsitzenden Tief Bernd kleine Flüsse wie die Volme in Westfalen, die Ahr in der Eifel, die Swiss bei Bonn oder die Kyll bei Trier – um nur einige zu nennen – in reißende Ströme verwandelte. Von sonst normalerweise beschaulichen 1,09 Meter stieg der Pegel der Volme etwa in der Nacht zum 15. Juli auf 4,42 Meter.

„Ich und eine Mitarbeiterin haben in der Nacht Flutwache gehalten in der Apotheke und Sandsäcke geschichtet“ berichtet Fehske. Vom Abend an habe man dann mitansehen müssen, wie das Wasser immer weiter stieg. „Nur wenige Meter vor der Apotheke, vor den Kellerfenstern, hat das Wasser dann gestoppt“, sagt der Apotheker.