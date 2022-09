Aktive Bewerbung von Anfang an

Das Dienstleistungsangebot hat sie von Anfang an aktiv bei ihren Patientinnen und Patienten, die dafür infrage kommen, beworben. Allerdings sind ihre Kundinnen und Kunden schon seit langem für solche Beratungsthemen sensibilisiert: Apothekerin Schlenk hat sich als Erfinderin der Arznei-Sicherheitstüte einen Namen gemacht. Die weiße Papiertüte, bedruckt mit einem Hinweis auf den Beratungsservice der Apotheke, ist ein Angebot an die Kundinnen und Kunden, die erhaltenen und bereits vorhandenen Arzneimittel in dieser Tüte in die Apotheke zu bringen, um sie auf mögliche Wechselwirkungen überprüfen zu lassen. Diese Tüte gibt sie nun zusätzlich mit dem auszufüllenden Daten-Formblatt an ihre Patientinnen und Patienten ab. Für die Auswertung der Arzneimitteldaten nutzt sie die Scholz Datenbank. Werbung für diese Dienstleistungen macht sie außerdem über ihre Homepage, Facebook und mit Infoblättern in der Kundenzeitschrift.