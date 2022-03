Nach der Flut: Die Ahrtor-Apotheke ist wieder da

Am 7. März 2022 war es dann so weit, ihre Ahrtor-Apotheke erstrahlt in neuem Glanz. In unserem Gespräch lässt sie mich jedoch wissen, dass sich die Katastrophe wiederholen könnte, einen 100-prozentigen Schutz gegen eine Unwetter-Katastrophe gibt es dort nicht. Und sie berichtet mir auch, warum sie Glück im Unglück hatte …