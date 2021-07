Laut Sanofi hatte der adjuvantierte rekombinante COVID-19-Impfstoffkandidat in Studien der Phase 2 in allen Altersgruppen der Erwachsenen hohe Raten neutralisierender Antikörperreaktionen mit Serokonversionsraten von 95 bis 100 Prozent erzielt. Nach einer einzigen Injektion seien auch bei Teilnehmern mit nachgewiesener früherer SARS-CoV-2-Infektion hohe neutralisierende Antikörperspiegel erzeugt worden, was auf ein großes Potenzial für die Entwicklung als Auffrischungsimpfstoff hindeute, erklärte Sanofi damals. Und: Der Impfstoff könnte noch im vierten Quartal 2021 zugelassen werden.