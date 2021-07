Terbinafin zählt zur Antimykotikagruppe der Allylamine und wirkt durch Hemmung der Ergosterolbiosynthese. Das Ergosterol ist ein wichtiger Baustein der Zellmembranen von Pilzen und unterstützt Enzyme in der Pilzmembran – vergleichbar mit dem Cholesterol beim Menschen. Terbinafin hemmt in den ersten Schritten der Ergosterolbiosynthese das Enzym Squalen-Epoxidase. Dieses Enzym ist für die Umwandlung von Squalen über die Zwischenstufe 2,3-Epoxysqualen zu Lanosterol verantwortlich, welches in weiteren Schritten dann zu dem Zellmembranbaustein Ergosterol umgewandelt wird. Aus der Hemmung des Enzyms resultiert zum einen ein Mangel an Ergosterol, was die fungistatische Wirkung auf zahlreiche Pilze erklärt, und zum anderen führt die Akkumulation an Squalen bei den Dermatophyten zu einer fungiziden Wirkung.