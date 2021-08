Welche Rolle spielt der Terbinafin-Lack?

Seit April 2021 gibt es eine neue Option gegen Nagelpilz für die Selbstmedikation: ein Lack mit Terbinafin. Das Allylamin-Derivat spielte in diesem Szenario bisher nur als Tablette eine Rolle. In der Lokalbehandlung muss es sich nun neben den starken Konkurrenten Ciclopirox, Amorolfin und Bifonazol behaupten. Das könnte jedoch schwierig werden, glaubt Professor Pietro Nenoff. In der aktuellen DAZ 32|2021 spricht der Hautarzt über fatale Wendungen in der Mykologie und deren klinische Konsequenzen.